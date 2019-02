Lugemishimu motiveerivad lapse huvid

Emakeele didaktikuna soovin (klassi)õpetajatele rohkem enesekindlust ja loovust mõistmaks, et keel on kõikjal! Eriti teades, et nii mõnedki on kurtnud, et aega õpetamiseks on nüüd veelgi vähem kui varem ja aine maht on veelgi suurem kui vanas ainekavas.