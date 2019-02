Küllaga põhjuseid, miks on lastele ettelugemine väga kasulik

Mida varem hakatakse lastele ette lugema, seda enam kinnistub neis endiski lugemisharjumus ja armastus raamatute vastu. Ettelugemise kasulikkust on kinnitanud mitmed uuringud, tõestades lugemise positiivset mõju nii laste sõnavarale kui keele arengule üldisemalt, vahendab Raise Smart Kid.

Su laps on kõike seda väärt. Loe talle ette, sest:

1. Lapsele ettelugemine teeb teid lähedasemaks. Laps saab tänu sellele rohkem tähelepanu ja kinnitust, et vanem hoolib temast.

2. Muinasjutu kuulamisega kaasnev turvaline ja lähedane kogemus on lapse jaoks niivõrd meeldiv kogemus, et tal kujuneb lugemise vastu positiivne suhtumine ka täiskasvanuna.

3. Jutu kuulamine rahustab last. Eriti kasulik on see kartlikele ja rahututele lastele.

4. See aitab teil omavahel rohkem suhelda.

5. Eelkooliealistel lastel, kes kuulevad õhtujuttude või vestluste käigus uusi sõnu, saavad koolis paremini hakkama.

6. Paljud uuringud on näidanud, et lastele, kellele meeldib lugeda ja kel läheb koolis hästi, on väikesest peale kodus raamatuid ette loetud.

7. Tänu ettelugemisele õpib beebi varakult, et sõnadega saab väljendada helisid ja ideid, sõnu loetakse vasakult paremale ja kui lehte keerata, läheb lugu edasi.

8. Ettelugemine arendab lapse tähelepanuvõimet, mis on vajalik selleks, et ta suudaks keskenduda.

9. See arendab kuulmisoskust ja kujutlusvõimet.

10. Väike laps õpib värve, kujundeid, numbreid ja tähti, vanem laps avardab teadmiste tagamaid. Näiteks kasvab huvi autode vastu edasi huviks igasuguste sõidukite, lennuvahendite, teaduse ja tehnoloogia vastu.

11. 2013. aasta jaanuaris avaldati väljaandes Perspectives on Psychological Science uuring, mis tõestas, et interaktiivne ettelugemisstiil tõstab laps IQ-d kuue punkti võrra.

12. Raamatud õpetavad lapsele varakult mõtlemisoskusi. Jutte kuulates mõistab ta paremini põhjus-tagajärg seoseid, loogikat ja õpib mõtlema abstraktsetele mõistetele. Ta saab paremini aru oma tegude tagajärgedest ning õpib vahet tegema heal ja halval.

13. Head lood õpetavad lapsele erinevaid suhteid, olukordi, isiksusi ja väärtusi. Fantaasialood rikastavad kujutlusvõimet ja vabamängu. Muinasjutud aitavad lapsel vahet teha, mis on mängult ja mis on päris.

14. Kui laps kogeb oma elus midagi uut ja enneolematut, saab vanem talle tuge pakkuda, kui loeb samal teemal mõnd raamatut. See aitab lapsel päriseluga paremini toime tulla ja leevendab uue kogemusega seotud ärevust.

15. Laps saab varakult aru, et lugemine on lõbus ja mitte alati tüütu kohustust. Kui ta saab suuremaks, ei pea teda lugema sundima, sest tema jaoks on see nauding.

Foto: Caro/Scanpix FOTO: Caro/ScanPix

Kuidas lapsele ette lugeda?