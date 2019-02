Katkend. Õhtu säravate ja teatraalsete Tšehhi transvestiitidega

Ma ei saagi täpselt aru, kas rahvas võtab sedalaadi üritust siiralt kui kvaliteetset meelelahutust või on mõni ka skeptilisemalt meelestatud, et «no mis sealt nüüd tuleb». Kontrast väliselt säravate transvestiitide ja ümbritseva interjööri kodukootuse vahel on suur. Igatahes Lucie paistab samamoodi nagu paljud pealtvaatajad toimuvale rõõmsalt kaasa elavat ja ütleb tunnustavalt: «Päris hästi teevad järele ju!»

Jah, tuleb tunnistada, et väline külg ja tantsuliigutused on esinejatel tõesti lihvitud ja kohati viimase vindi peale keeratud. Nad on teatraalsed, kohati meelega koomilised ja ülepakutud, suhtlevad edevalt pealtvaatajatega, ja see haarab publiku hästi kaasa.