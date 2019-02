Loe katkendit raamatust «Ei iial enam»: alasti tõed pole mitte alati ilusad...

Ohkan vaikselt, panen silmad kinni, toetan pea vastu dekoratiivset stukist detaili ja kirun universumit, et ta mu vaikse sisekaemusliku hetke niismoodi katkestas. Vähim, mida universum täna minu heaks saaks teha, oleks tagada, et tulija on naine, mitte mees. Kui mul peab kaaslane olema, siis eelistaksin naisterahvast. Olen oma kasvu kohta tugev ja suudan enamasti enda eest seista, aga mul on praegu liiga mugav selleks, et keset ööd võõra mehega kahekesi katusel olla. Võin oma turvalisuse pärast kartma hakata ja tunda, et pean lahkuma, aga ma ei taha ära minna. Nagu ma juba ütlesin, mul on mugav.

Pööran viimaks pilgu karniisile nõjatuva kogu poole. Nagu arvata võiski, on tegu mehega. Kuigi ta toetub karniisile, näen, et ta on pikk. Laiad õlad on vastuolus sellega, kui haavatavalt ta pead käte vahel hoiab. Vaevu näen ta selga sügaval sissehingamisel ja seejärel õhu kopsudest väljapressimisel raskelt kerkimas ja vajumas.

Paistab, et mees on kokkuvarisemise äärel. Mõtisklen, kas peaksin talle teada andma, et ta pole üksi, või kurgu puhtaks köhatama, aga enne kui mõte teoks saan teha, pöördub mees kohapeal ümber ja lööb ühe lamamistooli pikali.

Võpatan, kui tool kriiksudes üle terrassi lendab, aga tüüp, arvates endiselt, et on üksi, ei piirdu sugugi ühe jalahoobiga. Ta lihtsalt peksab tooli jalaga. Kuid tool ei purune tema jõhkrate jalahoopide käes, vaid libiseb mööda katust üha kaugemale ja kaugemale.

See tool peab olema tehtud eriti tugevast plastist.

Kunagi jälgisin, kuidas mu isa sellisest plastist valmistatud aialauale otsa tagurdas, aga laud põhimõtteliselt naeris talle näkku. Auto kaitseraud oli mõlkis, aga laual polnud kriimugi.

Ilmselt saab meeski aru, et temast pole nii kvaliteetsele materjalile vastast, sest viimaks lõpetab ta tooli klobimise. Nüüd seisab ta kummargil tooli kohal, käed külgedel rusikasse surutud. Ausalt öeldes olen ta peale veidi kade. Siin ta on, elab oma ärritust terrassimööbli peal välja nagu „õige mees” kunagi. Ilmselgelt oli tal olnud sama vastik päev kui minul, aga mina hoian oma ärritust vaka all, kuni see viimaks passiiv-agressiivsusena välja lööb, aga temal siin on väljund olemas.

/---/