J. M. Ilves: «Piirilinn. Nukumaja» Postimehe kirjastuselt. Sume suvi on vallutanud kogu idüllilise Ida-Soome ning selle tuhanded järvesilmad. Ja siis uhuvad lained puhkeküla juurde järverannale alasti tütarlapse surnukeha. Juhtumit asub uurima üliandekas kriminaalkomissar Kari Sorjonen. Uurimise käigus viivad niidiotsad rahvusvahelise jõugu jälile ning selgub et Soome ja Venemaa vahel toimub õõvastav äri noorte tüdrukutega. «Nukumaja» on esimene raamat stiilipuhaste kriminaalromaanide sarjast «Piirilinn». Loeb Rando Tammik.