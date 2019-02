Kuidas lugeda ja mida lugemise juures tähele panna?

Kohe alguses soovitaksin ma maha kriipsutada igasugused kiirlugemise tehnikad, mis on eelkõige välja töötatud, et arendada kvantiteedi poolt. Ostes või laenutades raamatu ning töötades selle läbi viisil, et loen iga lehekülje esimese ja viimase lõigu, tekib kohe küsimus, et milleks üldse? Kas lugeja loeb raamatut sellepärast, et saaks hiljem võidurõõmust vastu rinda taguda ning teada anda, et ta on selle läbi lugenud? Kui nii, siis ei teeni lugemine kindlasti oma eesmärki. Lugemise eesmärk võiks olla silla loomine selle teose autoriga ning tema poolt kujutatud tegelastega. Ma olen ise alati lugemist mõtestanud lahti,kui empaatiavõime arendamist ning üht parimat viisi, kuidas seda oskust eneses arendada. Seda eelkõige lugedes ilukirjanduslikke tekste. Loomulikult võib sama mõtet rakendada ka aimekirjanduslike teoste peal, kuid siis ei tasu ka kohkuda sellest, kui lugemine ja mõtlemine liigub meta-tasandile. Lugedes teost füüsikast võib see tähendada seda, et lugeja proovib end samastada gravitatsioonivälja või kvarkidega. Mõtteharjutus seegi ning üldse mitte kergete killast.

Juba tekkiski meie arutellu sisse järgmine teema – mida lugeda ja kas kõiki tekste peaks lugema samamoodi, rakendades sarnaseid mudeleid? Viimasele küsimusele leidsime juba põgusalt vastuse, et erinevad žanrid võivad vajada ka erinevat lähenemist mõeldes aktiivse lugemise peale. Küsimus selle järele, et mida lugeda on meil aga veel puutumata. Lihtne vastus on, et loe mida tahad. Esialgu väga lihtsakoelise vastuse taga on aga veidi peenem filosoofia. Mulle väga meeldis Naval Ravikanti vastus kui temalt küsiti sama küsimust. Maailmas on palju inimesi, kes võivad sinu lugemisharjumusi mingisse kindlasse vakku soovida suunata – kirjandusõpetaja, sõbrad, vanemad, minu poolest kasvõi Twitter. Naval Ravikant andis selleks puhuks aga väga elegantse vastuse – alguses võiksid sa lugemist võtta kui vaimset rämpstoitu. Sa tarbid kõike ja ei tee veel mingeid teadlikke valikuid. Mõne aja möödudes saad sa aga lugemisest ja lugemismaterjalist teadlikuks, samamoodi on sul «kõike proovides» välja kujunenud oma eelistused. Alles pärast seda on võimalik tarbima hakata «tervislikke raamatuid» mis sul sulle ka tõepoolest maitsevad ning rahuldavad su maitsemeelt. Täpselt samamoodi on ka täiesti loogiline, et aja möödudes muutub ka maitsemeel – seetõttu ei tasu ka vägisi end sundida raamatuid või žanreid, mis sulle kunagi meeldisid. Lõppude lõpuks on üks aktiivse lugemise eelduseks see, et teos mida parajasti loed on sulle meeltmööda ning sa näed vajadust ja tunned soovi seda lugeda. Mulle väga meeldib Wimbergi idee kirjandusest kui džunglist. See pulbitseb ja areneb, seal on läbipääsmatuid kohti, putukaid ja mülkaid. Aga seal on ka väga palju ilu ja maalilisust. Me ei peaks end kirjanduslikus mõttes piirama ainult tuulevaikse merega, meil on vaja ka raputust ning me peame ise suutma nende raputustega toime tulla ning suutma valida endale ise teekonna.