7 maagilist raamatut, mida lugeda, kui sulle meeldis «Harry Potter»

«Võlurid»

Lev Grossman

FOTO: Raamat

Lev Grossmani Võlurite sarja esimene raamat on vaimukas, irooniline ja kaasahaarav, midagi palju enamat kui kõigest «Harry Potter» täiskasvanutele 8nagu selel kohta sageli öeldakse) või Narnia lugude paroodia. Autor uurib mõnuga, mis võib juhtuda, kui meie lapsepõlveunelmad tõesti teoks saavad ja oleme järsku sunnitud silmitsi seisma sellega, millest oleme unistanud – muinasmaa ja võlukunstiga selle ehedal kujul.

«Eikusagi»

Neil Gaiman

FOTO: Raamat

Neil Gaimani täiskasvanutele mõeldud meeldejääva õhustiku ja paeluvate tegelastega linna-fantasy «Eikusagi» sai alguse seriaali stsenaariumist, millest autor otsustas romaani kirjutada ja mis ilmus esimest korda 1996. aastal. Eestikeelne tõlge on tehtud hilisemast versioonist, mida Gaiman täiendas, et see mitteinglise lugejatele arusaadavamaks teha, ja kuhu ta ka stseene lisas.

Sari «Jää ja tule laul»

George R. R. Martin

FOTO: Raamat

Tänu mastaapsele telesarjale «Troonide mäng» on George R. R. Martini «Jää ja tule» raamatusarjast saanud «Sõrmuste isanda» kõrval üks maailma tuntumaid fantaasiakirjanduse näiteid. Kui telesarjaga on juba tutvust tehtud, ei tähenda see siiski, et lugemine vähem põnev oleks.

«Võlur ja Nõid»

James Patterson ja Gabrielle Charbonnet

FOTO: Raamat

Kui sinu nimi on ettekuulutuses, kui sa oled nõid ja sinu vend võlur, siis ei saa sa nii kergelt alla anda. Sel noorte põnevikul on kolm osa, mis hoiavad sind tundide või isegi päevade viisi raamatu taga.

«Nõidade avastus»

Deborah Harkness

FOTO: Raamat

Ajaloolase Harknessi mahlases ja ebamaises armuloos on põnevalt palju loitse, suudlusi ja lahinguid, mida kõike kirjeldatakse lummava ning lehti keerama ahvatleva elegantsiga.

«Ja tee lõpus on ookean»

Neil Gaiman

FOTO: Raamat

Neil Gaiman on ilmselt maailma üks populaarsemaid fantaasiakirjanduse autoreid, ta on saanud oma loomingu eest Hugo ja Bram Stokeri auhinna ja Newberry medali, samuti on tema teoste järgi tehtud mitmed filmid. Selles romaanis meenutab oma Sussexi lapsepõlvemaale naasnud keskealine inglane seal kunagi toimunud sündmusi.

«Luukellad»

David Mitchell

FOTO: Raamat