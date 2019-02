«Öeldi, et ma pean vähemalt kolmeks kuuks teate ju küll kuhu, noh – hullumajja minema»

«Ja ma põlen!» jätkad. «Ma põlen, ma põlen. Mu kurgust jookseb alla nabani mingi toru, mis päeval ja ööl põleb. Ja mul on kogu aeg süda paha ja kõik ajab oksele. Ma ei suuda süüa. Ma ei suuda mõelda. Ma elan nagu oma isikliku pilve sees – ma ei kuule väljast tulevaid hääli. Ei, ma kuulen mingit sisinat ja suminat, aga minuni ei jõua midagi konkreetset. Ja ma kukun koolis kõiges läbi. Te ju ise näete, kuidas minust on saanud A+ õpilasest F– õpilane. Ja ma ei ole enam võimeline kirjutama. Tundides ma teesklen kirjutamist. Ja mul on kontrollimatud vihahood. Ja ärevushood. Ja kõige hullemad on paanikahood. See, mida need minuga teevad, mu pea... Need on kõige rängemad, sest siis hakkan ma veel tõmblema. Muidu ma ainult värisen, aga siis ma tõmblen. Ja siis ma ei saa hingata ja olen veendunud, et nüüd ma suren.» Jääd pärast pikka aeglast, pausidega pikitud monoloogi vait.