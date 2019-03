7. märtsil on üleilmne raamatupäev

Mõnele meeldib üle kõige lugeda kriminulle, mõnele hoopis ulmet või armastusromaane. Üks loeb hea meelega elulugusid, teine naudib aga teatmeteoste sirvimist. Olenemata sellest, millise raamatu keegi parema meelega kätte võtab, on kahtlemata tõsi, et maailm ilma raamatuteta ei oleks see, mis ta täna on. Raamatud on inimesi harinud ja meie meelt lahutanud juba tuhandeid aastaid, mistõttu tähistatakse 7. märtsil üleilmset raamatupäeva.