Heiti Kender avaldas inglisekeelse lasteraamatu, milles pole ühtegi halba sõna, halba tegu ega negatiivset tegelast

Heiti Kenderi sõnul on tegemist esikteosega Fofefa maailmast, kus toimetab Adibä-nimeline tiim. «Põhilised tegelased on absoluutse mäluga väga täpne Jänkububu, originaalne kaisuloom ja hea une tooja Dudubä, söberikesed Bäbä ja Fofefa (esimene suudab aegruumi painutada ning teie liikuda superluminaalsetel kiirustel ehk valgusest kiiremini), sotsiaalne siduja ja kõigi sõber Porobubu, esmane reageerija kutsu Voldemar, Kiisubä, kes kogu aeg tudub, üks kõigi ja kõik kõigi eest olevad Lambabäd ning orgaanilise arvuti liikmed mesilased,» tutvustab ta.

Suurem osa peatükkidest seletavad lihtsal ja sõbralikul moel lahti mõne matemaatilise või füüsikalise asja nagu näiteks algarvud, miinusmärgi, miks taevas on sinine ja miks vesi on sinine – seal on muide erinevad põhjused. Lisaks saab teada, kust saab maa sisse kuld ning kuidas vedela lämmastikuga jäätist teha ja palju muud. Palju on juttu teiste aitamisest, appi tulemisest, kaastundest. Selgeks saab, miks tuleb juurvilju süüa ning omajagu juttu on ka pudisevatest küpsistest. «Pudisevatest küpsistest on päris palju juttu,» märgib Kender.

Headuse levitaja

«Idee kirjutada selline suurem kogumik ideedest ja mõtetest, mis mu peas on mõlkunud, tuli juba ammu. Ning kui Peruus, Inkade turul kohtusin Dudubä ja söberikestega, oli kohe selge, millises võtmes raamat teha,» selgitab Heiti Kender. «Fofefa on see maailm, kus on ainult hea. Raamatus pole mitte ühtegi halba sõna, halba tegu ega saati ühtegi negatiivset tegelast. Nagu üks prantslane ütles raamatu kohta – see on «headuse tour de force». Ning läbi nende tegelaste ja nende seikluste jagangi maailmavaadet ja mõtteid.»

«Fofefa» lugejatena näeb autor kõiki, kes on uudishimulikud ja keda huvitavad näiteks see, kui segi saame ajada Rubiku kuubiku; miks erinevad juurviljad ja puuviljad on erinevat värvi; miks me haigutame; miks metallid on hallid, aga kuld kollakas; kuhu me magades läheme; kes on Tom Kibble, Richard Feynman, Nassim Taleb, Hunter Doherty ja paljud teised.

«Ma olen saanud positiivset tagasisidet nii 6-7-aastastelt kui 60-70-aastastelt ja kõik need vahepealsed ka,» tunnistab Kender. «Kes loeb lapsele ette, kes laseb endale lapsel ette lugeda. Raamatus on ka kümneid ja kümneid võrratuid pilte tehtud andeka Mari Pakkase poolt, kes on tõesti väga täpselt tegelaste olemust tabanud.»