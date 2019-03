«Ei ole halb olla teistsugune. Sa oled eriline, mu poeg – kui sa vaid teaksid, kui eriline»

Minu nimi on Magnus Vesse. Mul on nii hea meel, et Sa mu merest üles korjasid. Kolme nädala pärast saan ma üksteist. Mul on oma tuba, Neptunuse koobas, ja seal on igasugu pudeleid ja paadijäänuseid ja merikarpe ja naljaka kujuga puutükke ja uppunud laevadelt pärit aardeid. Ma elan mere lähedal. Sina, kes Sa selle leiad, tea, et ma soovin endale parimat sõpra ja tahan olla vapram. Ma tahan, et mu vanemad oleksid õnnelikud nagu enne. Ja loodan, et üksteist on hea vanus. Võib-olla me kohtume. Kes iganes selle leiab – meist võiksid saada parimad sõbrad. Mul on eri värvi silmad, üks roheline ja teine pruun, aga sellest pole midagi ja nagu juba ütlesin, on mu nimi Magnus Vesse. Õnn kaasa!