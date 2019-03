Lugu neiust, kes enne ütleb ja tegutseb ning seejärel alles mõtleb

Angie Thomase uus raamat «On the Come Up» viib meid 16-aastase Bri maailma, kes üritab käivitada oma räpikarjääri. Raamatu tegevuspaik toimub samas maailmas, kus tema eelmine teos «The Hate U Give», mis valiti 2017. aasta Goodreadsi parimaks raamatuks lausa kahes kategoorias. Uus raamat ei jää sugugi alla oma edukale eelkäijale, vaid vastupidi – viib meid veel sügavamale Ameerika mustanahaliste ühiskonda, kus nad üritavad hakkama saada üha vaenulikumates tingimustes.

Raamat keskendub inimestevahelisele sõprusele, hirmule ja armastusele ning raskustele meie teel. 16-aastane Bri on lootustandev räppar, tema riimid on tabavad ja värsked ning ta võiks jõuda kaugele oma karjääriga. Kuid nagu elus ikka, peab langetama otsuseid.

Kas särava karjääri nimel tasub ohverdada iseennast? Kas 16-aastane Bri üldse ise teab, kes ta on ning mis väärtusi ta kannab või kandma peaks? Teoses on läbivaks teemaks eelarvamused, topelt standardid ja rassism. Ning seda ka nende endi ühiskonna siseselt, kus fookuses on homofoobia, gängikultuur ja ebavajalik vägivald.

Raamatu üks murdepunkt on see, kui kooli turvakontrollis Bri töötajate poolt maha pannakse ja käeraudadega aheldatakse, sest nad arvavad, et tal võib olla kotis narkootikume. See eelarvamustes kinni olemine, ja mida see tähendab ühe mustanahalise ühiskonna jaoks, on väga ilusti raamatus ära kirjeldatud.

Tõsistest teemadest hoolimata on tegu väga lõbusa lugemisega. Bri on neiu, kes enne ütleb ja tegutseb ning seejärel alles mõtleb. See toob talle kaasa palju sekeldusi ja probleeme, arusaamata kui ohtlikud võivad olla tagajärjed.

Raamat annab võimaluse elada kaasa Bri sekeldustele ja teha seda naerdes, sest Angie Thomas on tõesti väga hea jutustaja. See on raamat, mida tasuks kindlasti kuulata audioraamatuna, sest pealelugeja Bahni Turpin teeb eriti suurepärast tööd Bri räpitekstide edastamisega.

Fox on ostnud ka raamatu filmiõigused ning filmi tegemisse kaasatakse Angie Thomas koos sama tiimiga, kes tegid eelmisel aastal ilmunud «The Hate U Give». Ootused on suured, sest «The Hate U Give» oli suur hitt.