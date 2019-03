Marju Kirsipuu tutvustab Kuku raadio saates «Intervjuu» nelja uut raamatut. Üks neist on kardioloogi Steven Gundry raamat «Vastuolulised taimed». Raamatus väidab S. Gundry, et gluteen on vaid üks paljudest kahjulikest taimevalkudest. Selles vastakaid arvamusi kogunud populaarses raamatus esitab ta konkreetse toitumisprogrammi ja loetelud, milliseid taimi tasub süüa ja millega tuleb olla ettevaatlik.