Osta kass, ole öösel üleval, ära joo: 10 parimat nippi kirjanikelt, kuidas kirjutada

«Mulle on saanud väga selgeks, et pika raamatu suurepärane formeering või peened tajud vigade paranduse ajal ei lähe alkoholiga hästi kokku. Novelli võib pudeliga kirjutada, kuid romaani jaoks on vaja vaimset kiirust, mis aitab peas hoida kogu mustrit ja armutult ohverdada kõrvalliine… Ma annaks kõik selle eest, et ma ei oleks kirjutanud «Sume on öö» kolmandat osa täielikult stimulantide mõju all olles.»

Kirjanik ütles läbi ühe oma tegelase, et kui pikalt ühele probleemile keskenduda, eriti kui tuleb midagi kirjutada, siis on kasulik omale kass võtta. Kui pikalt kassiga ühes toas olla, siis istub ta paratamatult lõpuks su laua peale sooja lambi alla. «Lamp laual pakub kassile suurt naudingut. Kass tõmbab end kerra ja on omadega rahul, temast tuleb sellist rahu, et see ületab kõik mõistuspärase. Ja see kassi meelerahu hakkab sind tasapisi mõjutama, kui ta su laua peal istub, nii et kõik kergestierutavad asjad, mis su keskendumisvõimet häirivad, tõmbuvad tagasi ja annavad su vaimule tagasi enesekontrolli, mis kaotsi läks. Sa pead kogu aeg kassi vaatama. Ainuüksi tema kohalolekust ei piisa. Kassi mõju sinu keskendumisvõimele on tähelepanuväärne, ja see on väga müstiline.»