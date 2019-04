«Eneselegi üllatuseks avastas ta end viimaks ühelt tänavanurgalt, verine labidas käes.»

«Mis Kalevipoeg?» Nüüd tulid juba ka teised tuletõrjujad ja nägid, et Leida on jälle kohal. Ime, et ta koos Jüriga tuld ei tule kustutama! oli Jüri mõni aeg tagasi kedagi ütlemas kuulnud, see oli valus, samas ka tõsi.

Jüri otsis Johannest, ta tahtis sõbrale oma medalit näidata, pealegi peaks ka Johannes kaks krooni andma, olgugi et ta varem ära läks. Kuhu ta küll kadus? Riietusruumis olid kõik teised, Johannesest ei teadnud nad midagi, ometi ta ju ütles, et tuleb depoosse. Jüri läks mööda koridori tagasi, siin oli jälle see seisev vaikus, needsamad kärbsed lae all. Kas nad olid end vahepeal üldse liigutanud? Laoruumi uks seisis irvakil, selle vahelt lipsas välja üks hiir. Midagi oli loomal viga, ta sibas peaga vastu seina, jäi korra põrandale lebama ning kui Jüri tema juurde jõudis ja ta kätte võttis, loom ärkas, vaatas talle otsa, nii tundus Jürile. Kuhu hiir tegelikult vaatas ja mida nägi, seda me ei tea ega saagi teada, isegi kui me oskaks hiirte keelt, sest hetk hiljem jäi ta peopessa elutuna lamama. Jüri kohkus. Veel keegi polnud tema käes hinge heitnud, ta oli kõik inimesed, kelleks olid justkui reeglina vanainimesed, elusana tulest välja toonud, aga ta oli elu päästnud ka loomadel: kolm koera, paar kassi ja üks kilpkonn võivad olla Jürile tänulikud. Miks see hiir siis niiviisi? Jüri ei osanud loomaga midagi peale hakata, prügikasti panna nagu ei tahtnud. Ta hoidis hiirt käes ja vaatas abiotsivalt ringi, ühes pihus mündid ja teises surnud hiir, ning astus laoruumi, siin on midagi väga valesti!