Imelihtne nipp, kuidas uuel aastal rohkem lugeda

Väga paljud meist tahaksid tegelikult rohkem lugeda, kuid elu on kiire ja süvenemiseks ei ole palju aega. Tegelikult on ju tõsi, et kui sul on aega Facebooki ja Instagrami jaoks, on ka lugemiseks.

Tõenäoliselt on üks põhjus selles, et lugemine jätab mulje, nagu see nõuaks suurt pühendumist. Raske on veenda end paksu raamatut lahti tegema, et tutvuda kõikide tegelastega ja raamatumaailma sisse elada. Palju lihtsam on kiigata, mis Twitteris või Instagramis toimub. Eriti siis, kui pea on töötegemisest väsinud ja teada on, et varsti peab jälle midagi muud tegema. Instagram ja teised sotsiaalmeediakanalid ongi nii sõltuvusttekitavad osalt seetõttu, et need ei nõua inimeselt midagi, aga pakuvad kerget meelelahutust kiiremini kui paks raamat.