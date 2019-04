Idamaised tarkused: kuidas saada lahti kaalutõusust ja negatiivsest minapildist?

KAALUTÕUS JA NEGATIIVNE MINAPILT

Meie organismis on tühja ruumi hoopis rohkem kui mateeriat. Oleme kogu aeg nii keskendunud mateeriale, et ei lase sügavamal mõistmisel – et mateeria on lihtsalt seisund – isegi kohale jõuda. Meie sees on väga vähe nii-öelda ainet ja samas ohtralt tühja ruumi, nii et enamik maailmaruumi laineid, hoovusi, välju ja kõikumisi läheb meist lihtsalt läbi. Isegi need kehaosad, mis meile väga tõelised tunduvad, näiteks käed, ei puuduta tegelikult asju – me tunneme elektronide pulseerimist käte 171 ümber vastu nende esemete elektrone, millega kokku puutume. See, mida näeme ja tunneme materiaalsena, on teatavate universumi aatomite võnkumine. Mõned eksisteerivad gaasilisel, mõned vedelal ja mõned plasma kujul. Need tulevad ja lähevad nagu meiegi. Nad ühinevad teistega ja moodustusid tähtede kokkusulamise reaktsiooni tulemusel.

Iga aatom meie kehas, kogu see n-ö aine, mida me iseendaks peame, pärineb tähtedelt. Me oleme hoopis põnevamad, kui arvame, ja peaksime süvenema elu enese müsteeriumi.

Vaata sellele asjale niimoodi: sa kaotad ja võtad elu jooksul juurde tuhandeid kilosid. Rakud sünnivad ja surevad iga päev. Sinu kehas on asendunud triljonid rakud ja see protsess jätkub. Küsimus on põletamise kiiruses. Kas sa ladestad rohkem, kui põletad?

Kas võtsid eelmise aasta jooksul viis kilo juurde? Kui nii, siis hea uudis on see, et kõigist neist tuhandetest kilodest, mis sa oled viimaste kuude jooksul tegelikult juurde võtnud, oled peaaegu kõik edukalt ära põletanud, nii et ainult viis kilo on üle jäänud. See polegi nii paha. Võib-olla lisandub sellele viiele veel 20, mis viimase nelja aastaga oled kogunud, aga suuremat pilti vaadates pole see ikkagi eriti palju. Tuleb lihtsalt oma mateeria põletamise kiirust kohandada. Selleks et seda mõista, heidame pilgu mõnele võtmeküsimusele.

Esiteks, kes üldse rasva põletab?

Kes sa üldse oled ja mida sa siin teed?

Mis see kõik üldse on ja mis on elu mõte?

Kaalukaotust käsitlevatest aruteludest on need olulised teemad enamasti puudu. Oleme nii keskendunud numbrile, vööümbermõõdule ja välimusele, et meil polegi meeles jälgida, kuidas me end tunneme ja, mis veel olulisem, kes me üldse oleme.

Iseenese leidmiseks püüa minna sügavuti. See on ainuke oluline asi kaalu kontrolli alla saamise juures, kõik muu lihtsalt hajutab tähelepanu. Mida tähendab see, et me oleme tähtedest sündinud? Mida meie eelkäijad igavikust rääkides silmas pidasid? Kuidas me kogu sellesse suurde skeemi sobitume ja kas me üldse hakkame kunagi oma rolli mõistma? Need on põhiküsimused.