«Kes oleks võinud arvata, et minuvanusele inimesele mõjub üks alasti mees veel nii dramaatiliselt!»

Aga see strateegia andis tagasilöögi.

«Mida?! Kes oli ihualasti? Kas sa tahad öelda, et ta näitas ennast meelega niimoodi?»

Gladys krimpsutas nägu. «See oli kõigest Geoffrey ja muidugi ei teinud ta seda meelega. Ta lükkas luugid lahti ja…»

«See teeb sama välja!»

«Taevane arm, Clare! Kus ta siis teeb! Ma poleks pidanud seda üldse mainima. See juhtus kogemata ja pealegi olen ma seda kõike juba oma elus näinud.»

«Kuidas teil käsi on?» küsisin mina. Tundsin tõsist muret, aga ühtlasi üritasin teemat muuta. Võtsin koti hernestega tema randmelt ära, et seda lähemalt vaadata.

Ja ka see katse andis tagasilöögi.

«Su ranne on paistes! Võib-olla on luu katki! Me peame kiirabi kutsuma,» otsustas Clare kohe.

See niitis mind täiesti jalust. «Kiirabi!?» Oleksin peaaegu lisanud: «Mille pagana pärast?» Aga mul õnnestus suu kinni hoida.

«Mu ema on seitsmekümne kaheksa aastane. Võib juhtuda, et tal on käeluu katki ja jumal teab mis veel. Puusaluu või rangluu. Ja äkki tal tekib šokiseisund?»

Tajudes, et iga hetk võivad teised külalised alla hommikusöögile tulla – mis polnud veel valmis –, vaatasin Gladyse poole. Selle vaese naise näost võis selgelt välja lugeda, et tema tahaks kiirabi sama vähe nagu mina.

«Teie ema arvab, et tal sai ainult ranne viga. Kui Rupert tuleb koeraga jalutamast tagasi, palub ta mõnel arstil siia tulla, või kui soovite, siis viib ta erakorralise meditsiini osakonda. Minu arvates pole küll antud juhul vaja kiirabi välja kutsuda.»

Clare surus huuled jonnakalt kokku. «Kes siin klient on? Ma tahan, et te kutsuksite kiirabi, ja ma tahan, et te teeksite seda kohe praegu!»

Vaatasin Gladyse poole, kuid tema saatis mulle üksnes piinatud pilgu.

«Olgu, pole probleemi.» Haarasin naeratust näkku manades telefoni… ja mind tabas täie rauaga déją vu.

Taas kord polnud mul aimugi, mis numbrile helistada.

Mulle meenus, kuidas Rupert kukkus tookord toolilt maha ja kuidas me kartsime, et ta sai infarkti. Aga nüüd polnud ma enam külalismaja klient. Nüüd oli see minu töö. Miks ma küll endale selliseid asju kohe siia jõudes selgeks ei teinud?

Sellepärast, et viimased nädalad tegelesid sa lahkumisavalduse sisseandmise, tööotste kokkutõmbamise, kogu oma maise vara kokkupakkimise ja Prantsusmaale toimetamisega… Ja kust sina võisid teada, et midagi sellist võib juhtuda.