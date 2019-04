Kohtu autoriga: kirjanik Eia Uus tutvustab uudiskirjandust

Eia Uus on eesti kirjanik, kes on alates 2018. aastast ka Postimehe kirjastuse juht. Eia Uus on avaldanud kolm romaani, jutte, luuletusi ja raamatu «Minu Prantsusmaa. Elu nagu sirelivein», kus kirjeldas Prantsusmaal elatud aega. Ajakirjanikuna on ta muuhulgas jaganud reisimuljeid kogu maailmast ning kirjutanud järjejuttu Argentiinas elatud ajast.