Raamatusoovitus: kuidas olla tüdruk?

The Moors. Jacqueline ja Jillian on kaksikõed, keda vanemad on täpselt oma soovide järgi kasvatanud. Jacqueline on ema nukuke, kes kannab printsessikleite ja ei mängi väljas, sest seal saaks ta ju mustaks. Jillian täidab poja rolli: tüdruku juuksed on lühikesed ning ta ei karda end määrida. 12-aastastena leiavad õed riidekirstust võimatu trepi ning laskuvad uuele maale, kus varitsevad nii vampiirid kui ka libahundid. Tüdrukutel avaneb esmakordselt elus valikuvõimalus ning neist saavad Jack ja Jill.

Hiljuti kuulasin ka esimest osa «Every heart a doorway». Mulle meeldis järg esimesest osast rohkem. Esiteks oli lugu kergem jälgida, sest tegelasi oli vähem ning tegevus oli konkreetsem. Teiseks olid Jack ja Jill juba tuttavad. Teadsin, kuhu nad välja jõuavad ning ootasin huviga, kuidas lugu täpselt kulgeb. Kirjanik oskas väga veenvalt kirjeldada tüdrukute erinevusi ja sarnasusi. Mind paelusid väga nii aastad enne seda, kui nad üldse oma ukse leidsid kui ka edasine areng. Raamat kujutab fantaasiaelemente kasutades väga efektselt, kuidas vanemad lapsi raamidesse suruvad. Juttu on ka soorollidest ja valikuvõimaluse olulisust.

Oluliste teemade taustaks on laipade taaselustamine, vampiiriisanda tütreks olemine, esimene armumine ja palju muud. Silme ette kerkisid kõik tegevuspaigad: steriilne lapsepõlvekodu, nõmm ja raba, müüriga ümbritsetud küla, tuuleveskis peituv labor. Peale raamatu lõpetamist tekkis kihu uuesti esimest osa lugeda või kuulata, et uues valguses näha Jack ja Jilli tegutsemist Eleanor Westi juures.

Seanan McGuire on sündinud 1978. aastal Californias. Ta on täiskohaga kirjanik, kelle sulest on ilmunud ligi 40 raamatut ja naise lemmikžanr on Urban Fantasy. Ta kirjutas kunagi laulu «Wicked Girls», mis räägib erinevatest tüdrukutest, kes läbi portaali teise maailma sattusid, nagu Dorothy ja Alice. Seanan tundis alati huvi, mis oli nende tüdrukute jaoks loo lõpus ees ootamas ning ta soovis kirjutada oma laulust raamatuversiooni. Naine otsustas mängu tuua oma enda tegelased ja sündiski «Every Heart a Doorway», mis on saanud mitmeid auhindu. Praeguseks on sarjas ilmunud juba 4 raamatut, mis kordamööda räägivad kas mõne tegelase eelloo või toimuvad Eleanor Westi koolis.