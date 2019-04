Kolm aastat hiljem: lõpuks ilmub Prince lõpetamata jäänud memuaar

2016. aastal, vaid mõned nädalad enne oma surma, ütles Prince New Yorgi publikule, et Random House tegi talle memuaari avaldamiseks pakkumise, millest ta ei saa keelduda. «Tegemist on minu esimese raamatuga. Minu vend Dan aitab mind sellega, ta on väga kriitiline ning just seda mul vaja ongi,» ütles Prince toona. «Me alustame minu päris esimesest mälestusest ja loodetavasti jõuame üles Super Bowlini välja,» lisas mees. 2018. aastal ütles kirjandusagent Esther Newberg, et Prince jättis endast maha enam kui 50 lehekülje käsitsi kirjutatud materjali.