Võttes arvesse sõnade arvu, siis maailma kõige pikem novell (ja ühtlasi ka kõige pikem raamat üleüldiselt) on «Artamène ou le Grand Cyrus». 17. sajandi romantilise novelli autoriks on Madeleine de Scudery (1607-1701) ning sellel on 13 095 lehekülge ning 1,954,300 sõna. Võrdluseks võib tuua Tolstoy kuulsa romaani «Sõda ja rahu», mis koosneb 587,287 sõnast.