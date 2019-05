Eestisse jõudis Holly Smale’i uus noortesari

Valentine’id on kohal! Kuulsus – see on neile verega kaasa antud!

Õded Hope, Faith ja Mercy on õnnelikud, neil on olemas kõik, mida iganes hing ihkab – kuulsus, edu, raha ja kaunis välimus. Aga kõige enam ihkab Hope hoopis armastust ja selle nimel on ta valmis tegema mida iganes. Ainult et … päris elu ei ole nagu filmid. Isegi kui sa oled Valentine.