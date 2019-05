Neli teaduslikult tõestatud põhjust, miks peaks iga päev raamatuid lugema

Inc toob välja häid põhjuseid, miks on raamatute lugemine teadlaste sõnul inimesele väga kasulik.

Lugemine aitab sul parema töö saada

Oxfordi Ülikooli teadlased analüüsisid 17200 1970ndatel sündinud inimese seas läbi viidud küsitluse tulemusi ja leidsid, et need, kes on 16. eluaastal regulaarselt raamatuid lugenud, olid 33. eluaastaks suurema tõenäosusega jõudnud oma karjääris heale erialasele või juhtivale ametikohale. Uuringus osalevatelt inimestelt küsiti küsimusi ka teiste hobide nagu spordi, kultuuriürituste külastamise, arvutimängude mängimise, õmblemise ja söögivalmistamise kohta. Selgus, et ükski teine tegevus ei avaldanud noore arengule ja tema hilisemale karjäärile nii tugevalt positiivset mõju kui lugemine.

Lugemine treenib aju

Yale’i all töötava Haskins Laboratories teadusuuringute direktor Ken Pugh ütleb, et lugedes aktiveeruvad aju kõik peamised piirkonnad, tänu millele paranevad nii keele, tunnetuse, kujutlusvõime kui valikulise ja püsiva tähelepanu oskused. Eriti kasulikud on aju treenimisele need raamatud, kus lugu jutustatakse ilukirjandusena või narratiivse aimekirjandusena, sest see soodustab kujutlusvõime arengut ja mõttevõimet nii, nagu teised žanrid ei suuda.

Lugemine arendab suhtlusoskust

Väljaandes Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics avaldati uuring, millest tuli välja, et kui lapsele lugeda päevas ette kõigest üks pildiraamat, siis kuuleb ta aastas 78000 sõna. See tähendab, et peres, kus loetakse palju raamatuid, kuuleb eelkooliealine laps kasutatavat 1,4 miljonit sõna rohkem kui laps, kelle vanemad talle ette ei loe. See mõjutab väga oluliselt lapse sõnavara ja keele arengut.

Lugemine teeb sust parema juhi