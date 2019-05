Suri tuntud kirjanik Judith Kerr

Kerr sündis 1923. aastal Berliinis ja kasvas üles Saksamaal, kuid põgenes teise maailmasõja ajal Inglismaale. Sellest teekonnast kirjutas ta menuka triloogia: «When Hitler Stole Pink Rabbit», «Bombs on Aunt Dainty» ja «A Small Person Far Away».

Kerr on tuntud ka paljude lasteraamatute poolest, millele ta ise pildid joonistas. Neist menukaim on «The Tiger Who Came To Tea», mida jõuti veel autori eluajal müüa üle miljoni eksemplari.