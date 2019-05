«Eesti roimad Andres Anveltiga». Allilmaboss Nikolai Tarankov mängis rolli Balkani verise maffiag Eestist tõrjumisel

Kuhu läheb kurjakas, kui tal on vaja nõu ja abi? Kelle käest liigub läbi raha? Kuhu kaob kuritegude tolm? Kes on need, kes lahendavad kurjategijate ja grupeeringute omavahelisi tülisid? Kes juhib Eesti allilma? Hetkel on sellele vastust keeruline anda, kuid vähemalt 2016. aastani olid väga paljud teadjad inimesed veendunud, et Eesti allilma direktorite nõukogu eesotsas istub üks, tasakaalukas ja intelligentne mees - Nikolai Tarankov…