Raamatute puhastamise juhend algajale

Nähtav mustus ja tolm võib paberit kahjustada ja meelitada ligi putukaid. Kasutage tolmu eemaldamiseks vaakumvooliku pehmete harjastega kinnitust. Peenemate lehekülgede jaoks eemaldage lahtine mustus kuiva lapiga, mõne vanema riideesemega või pehme pintsliga. Kindlasti jälgige, et vahendid ei oleks lõhnastatud ega värvitud. Kui mustus on sattunud raskelt ligipääsetavasse kohtadesse, siis kasutage selle eemaldamiseks näiteks hambaharja, kirjutab bookriot.

Kui teil leidub raamaturiiulis mõni nahast valmistatud raamat, siis puhastage seda nagu tavalist raamatutki, kui ta on aga endiselt määrdunud, siis naha puhastamiseks kasutage väikest kogust sadula seepi (naha puhastamiseks mõeldud seep) ja puhast, kiuvaba lappi. Mõned inimesed õlitavad oma nahast raamatuid, et õli neid kuivana hoiaks, kuid restauraatorid seda enam ei kasuta, sest pole tõendeid selle kohta, et see pikendaks raamatu eluiga ja see võib viia lehekülgede värvuse tuhmumiseni.