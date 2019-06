«Umbes kaksteist liitrit sooja, limast, haisvat lootevett leotas läbi mu pea, lainetas mööda selga pükstesse ja mööda jalgu allapoole»

«Barnstaple’ist lõunasse, sõida mööda A377-t läbi Bishop’s Tawtoni ja mööda teed edasi, kuni jõuad Umberleigh’sse, pööra Rising Suni juures üle silla vasakule…» Kritseldasin raevukalt tema juhiseid kortsus paberitükile, mille leidsin kõrvalistuja istme eest põrandalt. «… ja farm asub sada meetrit mööda seda teed paremat kätt.»

«Hästi, aitäh.»

«Sul peaks sõiduks kuluma umbes pool tundi, sõltuvalt liiklusest. Ütlen härra Wattsile, et sa oled teel. See koht on kaardile märgitud, seega peaks olema üsna lihtne leida… Oh, ja ta ütles, et lehm on põllu peal ja ta ei saa teda lauta.»

«Juba lähen.»

«Aitäh, Jonny. Martin või Neil on saadaval, kui peaks selguma, et on vaja keisrilõiget.» Sellega lõpetas ta kõne.

Võtsin juhipoolsest uksetaskust välja Ordnance Survey kaardi, avasin selle rooli kohal, siis murdsin kokku nii, et Umberleigh jäi keskele, laotasin kõrvalistmele ja asusin teele. Nelikümmend minutit hiljem keerasin farmiõue, olles end sõidu jooksul surmani väsitanud sellega, et püüdsin peas läbi mängida kõik võimalikud variandid, mis võiksid poegimisel esineda, ja kuidas nendega toime tulla. Iga päev viimase kuue nädala jooksul olin end tundnud nagu osaleja «The Crystal Maze’i» ja «Mastermindi» ristandis. Raamatutarkus ja mõned praktilised oskused olid aidanud mul jõuda finaalsaatesse, kuid nüüd pidin praktiliste oskuste ja probleemilahendusoskuste repertuaari kiiresti laiendama, et teooriat ka tegelikkuses kasutada. Just see üleminek muudab esimese lõpetamisjärgse aasta palju stressirohkemaks kui ükskõik mis ülikoolis. Kõige tähtsam on hea ja toetava bossi ning kolleegide olemasolu, ja selles osas oli mul kõvasti vedanud.

Härra Watts tervitas mind selle iseloomuliku devonlase-naeratusega, millega olin samuti harjuma hakanud.

«Tere pärastlõunast, noormees. Me vist pole kohtunud, aga Jackie ütleb, et sa oled täitsa asjalik!»

«Meeldiv kohtuda, härra Watts. Teie lehmal on vist poegimisega probleeme?»

«Arthur, kutsuge mind Arthuriks – ma lihtsalt ei talu seda ametlikku juttu, ma olen lihtne talumees… Jah, tõesti, see on tal neljas poegimine, pole kunagi varem muret teinud, aga nüüd on ta heinamaal… Saba on püsti ja muudkui pressib, aga midagi ei juhtu. Püüdsin katsuda, aga noh, seal on päris kitsas, ma sain vaevu käe sisse, mul pole aimugi, mis toimub. Siis ma mõtlesin, et see juhtum on asjatundjate jaoks.»

«Kui kaua poegimine kestnud on?» küsisin.