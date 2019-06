«Eesti roimad Andres Anveltiga». Tallinna laibatükeldaja Bušujev vedas spordikottidesse topitud kehaosi mööda linna taksoga laiali

Kui Žanna hakkas uurima, kus on lubatud kaup, kutsus Bušujev ta oma korterisse. Seal hakkas naine ähvardama, et tema petmise korral võivad meest oodata ebameeldivused. Seepeale laskis mees naisele selja tagant püstolist Makarov kaks kuuli kuklasse. Tapetud naise pea leiti 2. aprilli 1997 hommikul Tartu maantee 28 asuva maja hoovist, tema jalgadeta keha avastas juhuslik jalutaja sama päeva lõunal Pirita-Kose metsast. Naise jalad näitas politsele Maksimarketi lähedal kätte Bušujev ise.

1973. aastal sündinud Bušujevit tunti seltskonnas kui suurt fantaseerijat, näiteks oli ta Žannale öelnud, et tema isa on Hansapanga direktor. Žanna taksojuhist isa ütles pärast kohut, et Bušujev vaevleb alaväärsuskompleksi käes ja on suur valetaja. Kohtus oli nurisenud, et tema luuletab, aga keegi teda ei tunnusta.