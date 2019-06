Lugeja küsib: miks on Rahvusraamatukogu pühapäeviti kinni?

«Tänasel päeval on Rahvusraamatukogu avatud nädalavahetusel ainult laupäeviti, ja kuigi statistika näitab, et laupäeviti pole külastajate hulk nii suur kui tööpäevadel, võtame lugejate soove arvesse ja tahame oma külastajatele avatud olla ka nädalavahetustel.

See, et raamatukoguruum oleks külastajatele avatud võimalikult palju ja et külastajad saaksid siin iseseisvalt toimetada, on nii meie kui ka teiste maailma raamatukogude tulevikusuunaks.»