«Eesti roimad Andres Anveltiga». Kahe naise ja lapse elu võtnud südametu mõrtsukas Rosenberg tabati ülipineva operatsiooni käigus

Kuritegelikke ühendusi on igasuguseid, kuid märksa harvem juhtub seda, et kuritegelik liin kandub edasi põlvest põlve ning kelmusi, pettusi ja isegi mõrvasid sooritatakse ema-isaga kõrvu ja käsikäes. Üks selline perekond on aga Eestis paljudele inimestele ränki kannatusi põhjustanud. Kui politsei lõpuks neile jälile sai, päädis see pingelise tulevahetusega ühes Põhja-Eesti talus. Tegemist oli politseioperatsiooniga, milletaolisi võib Eestis vaid ühel käel kokku lugeda.