Prügikastitäis raamatuid ajas chicagolased marru

Kui anonüümne linnaelanik postitas Facebooki foto Senni keskkooli kõrvale jäetud raamatutest, mille seas oli mitu eksemplari väärt teostest nagu «Suured lootused», «Hiroshima» ja teised, tekitas see nii suurt pahameelt, et linnarahvas nõudis koolilt selgitust. Naine, kes kooli kohustusliku kirjanduse hulka kuuluvatest raamatutest pilti tegi, viis osa neist lähedal asuvasse raamatukokku, edastab Bookstr.

Pärast seda, kui uudis hüljatud raamatutest meediasse jõudis, koristati raamatud prügikastist ära. Kooli esindaja kinnitas, et neil on kohustus üle jäävad raamatud raamatukogudele annetada. Millegipärast seda nõuet seekord eirati ja nüüd käib juurdlus, et segaduse põhjustele jälile jõuda.