Galerii: kanaldaja Mari Katariina Kuusing esitles uut raamatut

Esitlusel ütles end esoteeriliseks nõustajaks nimetav Kuusing, et raamatus on väga palju teda ennast ja tema jõulisust. Seetõttu vabandas ta ette, kui otsekohene sõnakasutus võib kellelegi lugedes vastumeelne tunduda.

«Need, kes mind tunnevad, teavad, et ma olen väga jõuline, otsekohene, ütlen sageli väga vastikult, karmilt,» märkis ta. «Ja nii, et see võib vahel haiget teha. Ma tahan, et te teaksite, et selle taga on ainult siiras ja sügav hoolimine. See on minu viis aidata teil ennast avada, avarduda oma sisemisele tarkusele ja oma sisemisele tõele. Mitte kellegi teise sisemisele tõele, mitte minu, vaid sinu sisemisele tõele.»

Raamatus võib autori sõnul olla asju, mis tekitavad lugejas protesti ja tekitavad tahtmise selle käest visata. «Aga siis teadke, et see on kõik põhjusega, et lugejas kutsuda esile mingisuguseid protsesse, et nad jõuaksid lähemale oma sisemisele tõele,» lubas Kuusing.