Esimene armastus ei saabu kaks korda… Või saabub?

Klassikaaslased võisid Zoe Browni pidada kõige kindlamalt kodulinna jäävaks, aga tema pere haagiselamu paberõhukesed seinad ja rusuv õhk ei olnud see, mida ta elult tahtis. Peale parimate sõbrannade Melanie ja Jo oli ainus, kes Zoed keskkooli ajal terve mõistuse juures hoidis, tema poiss-sõber Luke Miller.

Kuigi Luke oli Zoe jaoks minevikus pelgupaik, teab ta, et nad elavad nüüd täiesti eri maailmades. Vanemate lähedal elav ja isa töökojas mehaanikuna töötav Luke ei tundnud kunagi tungi River Bendist lahkuda – kuni Zoe tagasitulekuni.

Ent kui nad vana armu uuesti lõkkele puhuvad, on Zoe sunnitud vastu võtma elu kõige raskema otsuse: jääda River Bendi ja seista silmitsi oma minevikuga, enne kui see ta hävitab, või jätta hüvasti kõigiga, keda ta on eales armastanud… seekord igaveseks.