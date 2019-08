Miks me peaksime lasteraamatuid lugema ka täiskasvanu eas?

Lasteraamatute autor Katherine Rundell kirjutas essee teemal «Miks sa peaksid lasteraamatuid lugema, isegi kui sa oled vanem ja targem», kirjutab theguardian. Oma väitekirjas kirjutab ta sellest, et kui ta räägib inimestele, et ta on lasteraamatute autor, siis tavaliselt vaadatakse teda väga imestunud pilkudega.

Paljud lasteraamatute autorid on kurtnud, et nende loomigut ei peeta enam ilukirjanduse vääriliseks, kuid tegelikult on lastekirjanduse näol tegemist sama olulise žanriga, nagu seda on põnevus, ulme, krimi jne.

Rundelli sõnul on lastekirjandus aga midagi erilist. See annab ka täiskasvanutele võimaluse vaadata elu hoopis teistsuguste nurkade alt ja kujutada ette seda, mille peale me ise ei pruugigi tulla ja selle kõige juures õpetavad need raamatud meile pidevalt midagi uut.