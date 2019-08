Kui oled Harry Potteri fänn, siis võiksid lugeda ka neid raamatuid

V.E. Schwab «Võlukunsti tumedam pool»

Kell on üks viimastest rändurvõluritest, kellel on haruldane ja kadestamist väärt võime rännata paralleelmaailmade vahel, mida ühendab üks võluväeline linn. On räpane ja igav, täiesti võluväetu Hall London, mida valitseb hull kuningas George III. On Punane London, kus austatakse elu ja võluväge, koht, kus Kell kasvas üles koos Rhy Mareshiga, õitsva impeeriumi võrukaelast pärijaga. On Valge London – paik, kus inimesed võitlevad selle nimel, et võluväge endale allutada, ning võluvägi võitleb vastu, kurnates linna luudeni lagedaks. Ja kunagi ammu oli ka Must London, aga sellest linnast ei räägi nüüd enam keegi.

Ametlikult on Kell Punane Rändur, Mareshi impeeriumi saadik, kes vahendab kõigi Londonite valitsejatele igakuiseid läkitusi. Mitteametlikult on Kell salakaubavedaja, kes teenib neid, kes on valmis maksma pisimagi pilguheidu eest maailma, mida nad oma silmaga kunagi ei näe. Sellel trotsist kantud hobil, nagu Kell peagi avastab, on ohtlikud tagajärjed. Halli Londonisse põgenedes põrkab Kell kokku Delilah Bardiga, lennukate unistustega taskuvargaga. Nende sõprus algab veidralt. Alustuseks röövib tüdruk võluri paljaks, siis aga päästab ta surmavaenlase käest ning kõige lõpuks on Kell sunnitud tüdruku teise maailma korralikule seiklusretkele kaasa võtma.

Nüüd aga on ohtlik võluvägi valla pääsenud ja igal nurgal luuravad reeturid, et kõiki maailmasid päästa, peavad need kaks kõigepealt ise ellu jääma.

Victoria Aveyard «Punane kuninganna»

Mare Barrow jagab maailma kaheks, ühel pool punane ja teisel hõbedane. Mare kuulub oma perega alamast klassist Punaste sekka, kelle saatuseks on teenida Hõbedastest eliiti, kelle üliinimlikud võimed teevad neist pea jumalad. Mare varastab kõike ettejuhtuvat, et aidata perel hinge sees hoida. Kui aga ta parim sõber väeteenistusse kutsutakse, paneb tüdruk ta vabaduse nimel kõik kaalule.

Saatuse keerdkäigud toovad ta kuninglikku paleesse, kus Mare otse kuninga ja aadlike silme ees avastab, et ka temal on ülivõime, oskus, millest tal siiani aimugi polnud. Kuid tema veri on punane.

Ilmvõimatu varjamiseks sunnib kuningas neiut astuma ammukadunud Hõbedase printsessi rolli ja kihluma ühe oma pojaga. Üha sügavamale Hõbedaste maailma kistud Mare seab aga oma uue positsiooni ohtu ja asub abistama Ergavat Kaardiväge, Punaste ülestõusu juhte. Tema teod löövad liikvele surmava ja raevuka sündmustekeerise, milles prints peab astuma printsi, ja Mare omaenda südame vastu.

George RR Martin «Troonide mäng»

Tegevus toimub muinasjutulises maailmas, mis on juba üle 8000 aasta lahingutes ja katastroofides kannatanud. Raamat räägib meile meestest ja naistest, kes on segatud surmatoovatesse konfliktidesse ning kohutavast pärandist, mis nad oma lastele jätavad. Troonimängus on vaid kaks võimalust: sa kas võidad või sured. Ja kibedas külmas, Müüri taga asuvatel elututel maadel kogub jõudu kohutav talv, kus teised need, kes pole veel surnud ja need, kes pole veel sündinud on valmis inimeste valdustesse tungima.

Ransom Riggs «Miss Peregrine´i kodu ebaharilikele lastele»