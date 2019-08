Kuidas tekitada endas lugemishuvi?

Alustada tulekski nende raamatutega, mis sulle meeldivad ja huvi pakuvad. Hiljem võid vahetada žanre või hakata lugema pisut tõsisemat kirjandust. Tähtis on, et loed raamatut, mis sulle ka huvi pakub.

Selleks, et raamatuid lugeda, tuleb selle jaoks ka aega võtta. Sea endale eesmärk, mitu tundi päevas sa jõuaksid lugemisele pühendada nii, et see teisi toimetusi ei segaks.

Kui sa lõpetad ühe teose lugemise, peaks sul ka teine raamat kohe varnast võtta olema, nii ei kao lugemisharjumus ära. Miks mitte lugeda ka e-raamatuid, kui ei taha raamatut endaga pidevalt kaasas kanda. Tähtis on, et sa loeksid, pole oluline, mis formaadis see raamat on.