Raamatud, mis toovad sinu suveõhtutesse põnevust

On 1950. aasta suvi ja kunagi suursuguses Buckshaw mõisas erutavad lootustandva noore keemiku Flavia de Luce’i meeli rida arusaamatuid sündmusi: nende ukselävelt leitakse surnud lind, kelle noka külge on kummalisel kombel kinnitatud postmark. Mõned tunnid hiljem leiab Flavia aga nende aiast kurgipeenras lebava mehe ja vaatab pealt, kuidas too teeb oma viimase hingetõmbe. See tekitab Flavias korraga nii vaimustust kui ka õudu, ning koos mõrvaga Buckshaw’s algab tema jaoks tõeline elu. «Ma tahaksin öelda, et kartsin, aga see ei olnud nii. Otse vastupidi. See oli kaugelt kõige huvitavam asi, mis minuga iial juhtunud oli.»

«Käo kukkumine» on J. K. Rowlingu 2013. aastal ilmunud romaan, mille ta avaldas Robert Galbraihti nime all. See on klassikaliste sugemetega võrratu kriminaalromaan, milles eradetektiiv Cormoran Strike uurib ühe supermodelli enesetapujuhtumit. Pärast seda, kui Strike Afganistanis maamiinile sattudes ühe jala kaotas, püüab ta end eradetektiivina kuidagi vee peal hoida. Talle on jäänud alles ainult üks klient, aga võlausaldajad muudkui helistavad. Tagatipuks on ta äsja kauaaegsest kallimast lahku läinud ja elab nüüd oma büroo kabinetis. Ent siis astub hämmastava looga tema uksest sisse John Bristow, kelle maailmakuulus supermodellist õde Lula Landry, keda sõbrad Käoks kutsuvad, on mõne kuu eest surnuks kukkunud. Kuigi politsei juurdlus tuvastas, et tegemist oli enesetapuga, keeldub John seda uskmast. See juhtum heidab Strike’i iludustest miljonäride, nende rokkaritest kallimate ja pööraste disainerite sekka.