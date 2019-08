Need raamatud toovad sulle kindlasti pisara silma

1. John Green «Süü on tähtedel»

Süü on tähtedel räägib kauni armastusloo kahest noorest inimesest. Kilpnäärmevähki põdev 16-aastane Hazel on õnnelik natukese juurde ostetud aja eest, kuigi ta ei tea veel selle natukese pikkust. Tal on tunne, nagu voolaks elu ta sõrmede vahelt minema. Kuni ta kohtub Augustusega. Kangekaelne ja sihikindel poiss on otsustanud, et peab võitma Hazeli südame, mis selle hetkeni on kuulunud ühele lõputa jäänud romaanile. Kuigi haigus nõuab oma, kirjutatakse noorte elu käsikiri ümber ja nad leiavad selle, mida ei ole jõudnud veel kaotada.

2. Jane Austen «Uhkus ja eelarvamus»

Selle romaani puhul ei nuta sa ilmselt kurvastusest, vaid hoopis rõõmust. Loo tegevus toimub 19. sajandi Inglismaal. Tähelepanu keskmes on Bennetite pere viis õde Elizabeth, Jane, Lydia, Mary ja Kitty, kes on harjunud ema kinnisideega, et tuleviku kindlustamiseks on kõige tähtsam leida jõukas abikaasa. Kui naabermõisasse tulevad suve veetma rahakas härra Bingley ja veel rikkam härra Darcy, muutub õdede elu põnevaks ja lootusrikkaks, sest ka mehed pole neidude vastu ükskõiksed.

3. Stephenie Meyer «Videvik»

Isabella Swan kolib päikeselisest Phoenixist süngesse Forksi linnakesse isa juurde. Forksi keskkoolis kohtub ta salapärase võluva Edward Culleniga ning tema elu võtab ülipõneva ja hirmutava pöörde. Portselanheleda naha, kuldsete silmade, lummava hääle ja üleloomulike annetega Edward on ühtaegu vastupandamatu ja läbinähtamatu. Kuni tänaseni on tal õnnestunud oma tõelist loomust varjata, aga Bella võtab nõuks tema tumedale saladusele jälile jõuda. Bella aga ei mõista, et mida rohkem ta Edwardisse kiindub, seda rohkem riskib ta nii enda kui ka oma lähedaste turvalisusega. Ja nüüd võib olla hilja ümber mõelda. Kindlasti loe ka sarja teisi raamatuid.

4. Oprah Winfrey «Selles olen ma kindel»