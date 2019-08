Need elulooraamatud inspireerivad paljusid

1. «Virgini viis. Kuidas kuulata, õppida, naerda ja juhtida» Richard Branson

Richard Branson on 40 aastat Virgini ettevõtet vedanud ega ole kunagi kohkunud tagasi pealtnäha ulmeliste ettevõtmiste ees, mida teised (sealhulgas tema enda kolleegid) on sageli pidanud täiesti hullumeelseks. Ta on astunud selliste hiiglaste vastu nagu British Airways ja võitnud ning selliste koletiste vastu nagu Coca-Cola ja kaotanud.

Selles raamatus pakub Branson võimalust heita seestpoolt pilk oma iseäralikule uljale juhtimisstiilile. Lust, perekond, kirg ja kaduv kuulamise kunst on need võtmeelemendid, mille tema ülemaailmne töötajate pere on kerge muigega koondanud ühisnimetaja alla «Virgini viis».

Richard Bransoni vaatenurk on unikaalne. Ta on mees, kes tuli 16aastaselt koolist ära, kes kannatab düsleksia all ega ole kunagi töötanud kellegi teise heaks peale iseenda. Ta on kuulus selle poolest, et mõtleb väljaspool raame, kuid ta ise ütleb: «Te ei peagi mõtlema väljaspool raame, kui pole lasknud endale üldse raame ümber ehitadagi.»

2. «Steve Jobs» Walter Isaacson

Walter Isaacson, endine CNN-i uudistekanali esimees ja ajakirja Time tegevtoimetaja, on pannud paberile haarava jutustuse loova ettevõtja Steve Jobsi käänulisest eluteest; kõrvetavalt eredast isiksusest, kelle täiuseiha ja raevukas tegutsemistung tekitasid pöörde kuues tööstusharus: personaal- ja tahvelarvutite, animatsiooni, muusika, telefonide ning e-kirjastamise vallas.

Ajal, mil Ameerika otsib võimalusi püsida uuenduste esirinnas, kõrgub Jobs leidlikkuse ja kujutluste elluviimise ülima võrdkujuna. Ta teadis, et parim viis luua 21. sajandil väärtust on ühendada loovus ja tehnoloogia. Tema rajatud ettevõttes põimus fantaasialend insenertehnika tippsaavutustega.

Ehkki Jobs aitas raamatu koostamisel kaasa, ei taotlenud ta kontrolli kirjapandu üle ega isegi õigust jutt enne avaldamist läbi lugeda. Tabuks ei kuulutanud ta ühtegi teemat. Vastupidi, tuttavaidki kehutas ta kõik ausalt ära rääkima.

Jobs ise kõneleb otsekoheselt, vahel jõhkragi otsekohesusega inimestest, kellega ta koos töötas või kellega konkureeris. Sõbrad, vihamehed ja kolleegid maalivad ilustamata pildi kirgedest, perfektsionismist, kinnisideedest, kunstimeisterlikkusest, hulljulgusest ning ohjade külge klammerdumisest kõigest, mis kujundas peategelase tööstiili ja sellest võrsunud uuenduslikke tooteid.