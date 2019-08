Loe neid raamatuid, kui oled suur loomasõber

Suurt osa maakerast on tabanud Bobi-palavik. Sarja esimene raamat «Tänavakass Bob» vallutas inimeste südamed ja puges sügavale nende hinge. Tänu sellele on püsinud ruuge kassi lugu üle aasta tema kodulinna Londoni raamatumüügi edetabelite tipus. Täna saavad Bobi seiklustest oma emakeeles osa juba 27 riigi lugejad.

«Bobi maailmas» jätkuvad tänavakassi ja tema peremehe Jamesi seiklused. Bob on Jamesile igal sammul toeks oma huumori, vapruse ja intelligentsiga, juhtides sõbra tähelepanu kõige olulisematele tõdedele sõprusest, usaldusest ja lojaalsusest. Rasketel ja isegi eluohtlikel hetkedel on ta oma peremehele nii kaitseingliks kui ka elupäästjaks.

Kui James kirjutas nende kohtumisest ja sõprusest raamatu, õppis Bob lugejatega kohtumisteks n-ö viit viskama, aga James teab, et nii see kui ka kõik ülejäänud trikid ei ole võrreldavad nende oluliste õppetundidega, mida on saanud tema sellelt uskumatult tänavatargalt kassilt.