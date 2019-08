4 raamatut, mis lisavad sinu õhtutesse pisut õudu

1. «Hea tütar» Karin Slaughter

Kaks tüdrukut aetakse relva ähvardusel metsa. Üks põgeneb oma elu eest. Teine jääb maha. Kakskümmend kaheksa aastat tagasi toimus kohutav rünnak Charlotte’i ja Samantha perekonna kodule ning tol ööl hävitati tüdrukute elu täielikult. Nende ema tapeti. Nende isa, Pikeville’i tunnustatud kaitseadvokaadi, süda murdus. Selle jubeda öö saladused neelasid kõik. Nüüd on Charlotte’ist saanud isa eeskujul advokaat, ta on täiuslik hea tütar. Aga kui vägivald taas Pikeville’i tabab ning jahmatav tragöödia kogu linna traumeerib, tõmmatakse Charlotte jälle õuduste keerisesse. Ta pole mitte ainult esimene tunnistaja kuriteopaigal, vaid see on juhtum, mis taaselustab kohutavad mälestused, mida ta on püüdnud liigagi kaua alla suruda. Šokeeriv tõde kuriteo kohta, mis tema perekonna aastakümneid tagasi hävitas, ei jää igaveseks peitu.

2. «Mineviku patud» Rachel Caine

Tapmised ei lõppenud, kui tema abikaasa vahistati. Gina Royal on täiesti tavaline inimene, tagasihoidlik kesklääne koduperenaine, kes on õnnelikus abielus ja kahe armsa lapse ema. Ent kui autoavarii paljastab tema abikaasa salaelu sarimõrvarina, peab naine Gwen Proctorina uut elu alustama. Seekord tõelise sõdalasemana. Gweni endine abikaasa on vanglas ja Gwen on leidnud viimaks pelgupaiga uues kodus kauge Stillhouse’i järve ääres. Ehkki ta on ikka sihtmärk jälitajatele ja internetitrollidele, kes arvavad, et ta oli oma abikaasa kuritegudes kaasosaline, julgeb Gwen mõelda, et tema lapsed saavad viimaks ometi rahus kasvada. Aga just siis, kui ta hakkab end uue nimega mugavamalt tundma, leitakse järvest surnukeha. Ja ähvarduskirjad hakkavad saabuma liigagi tuttavalt aadressilt. Gwen Proctor peab hoidma sõbrad lähedal ja vaenlasi ohjes, et vältida paljastamist, või ta lapsed langevad piinamist nautiva mõrtsuka ohvriks. Üks on kindel, Gwen on õppinud kurjusega võitlema ja ta ei anna kunagi alla.

3. «Võlur ja Nõid» James Patterson

Väike kõhetu kogu keset verekoertehordi. Nuttu tihkumas. Võimalik, et oma viimast nuttu. See on … laps! Sellist asja ei tohiks ju olla!? Kus on täiskasvanud, nad peaksid ju lapsi kaitsma!? Just täiskasvanud olidki selle võika Uue Maailma loonud. Jah, nad PIINASID ja TAPSID lapsi. Uus kord sai kätte ka Whiti ja Wisty. Kuid kui sinu nimi on ettekuulutuses, kui sa oled nõid ja sinu vend võlur, siis ei saa sa nii kergelt alla anda. Wisty põlema lahvatamine oli alles võitluse algus! See polnud ju ometi ainult kunst, mida need kaks valdasid. Oli veel hõljumine, läbi seinte minemine, õelate jätiste moondamine, näiteks prussakaks…ja see on alles noorte põneviku esimene osa!

4. «Kalmisturaamat» Neil Gaiman