Raamatud, mis jõuad ka ühe päevaga läbi lugeda

1. «Andja» Lois Lowry

Jonase maailm on täiuslik. Kõik on kontrolli all. Puuduvad sõjad, hirm, valu. Puuduvad valikud. Igale inimesele on määratud kogukonnas kindel roll. Kui Jonas saab kaksteist, valitakse ta välja Andja õpilaseks. Andja on ainus inimene, kes hoiab endas mälestusi tõelisest valust ja rõõmust. Jonas õpib tundma tõde ja pealtnäha perfektse kogukonna süngeid saladusi. Tagasiteed ei ole.

2. «Hiirtest ja inimestest» John Steinbeck

Jutustuse «Hiirtest ja inimestest» tegevus toimub Suure Depressiooni aegses Californias. Tööd otsival George’il ja tema lihtsameelsel sõbral Lennie’l ei ole siin arusaamatuste ja kadeduse maailmas midagi peale teineteise ja unistuse, et ühel päeval ostavad nad väikese maja ja paar aakrit maad. Ent sel unistusel pole määratud täide minna.

3. «Päike on ju samuti täht» Nicola Yoon

Lugu ühest tüdrukust, ühest poisist ja universumist.

Natasha: Ma olen tüdruk, kes usub teadusesse ja faktidesse. Mitte saatusesse. Mitte juhusesse. Või unistustesse, mis ei täitu eales. Päris kindlasti ei ole ma sedasorti tüdruk, kes kohtab rahvarohkel New Yorgi tänaval kena poissi ja armub temasse esimesest silmapilgust. Eriti kui mu perekond 12 tunni pärast maalt välja saadetakse. Ei oleks minulik temasse armuda.

Daniel: Ma olen alati olnud hea poeg, hea õpilane, vastanud oma vanemate kõrgetele ootustele. Mitte mingi luuletaja. Ega unistaja. Aga teda nähes läheb mul see kõik meelest. Natasha tekitab minus miskipärast tunde, et saatusel on midagi märksa enamat tallel, meie mõlema jaoks.

Universum: Iga hetk meie elus on juhatanud meid just selle hetkeni. Meid ootab miljon erinevat tulevikku. Milline neist täitub?

Nagu läbi prisma kumav päikesevalgus on «Päike on ju samuti täht» ainulaadne armastuslugu, mida jutustatakse läbi mitme särava tegelaskuju. See kaleidoskoopiline romaan kokkusattumustest ja saatuse kontseptsioonist, juhuslikest kohtumistest ja pealtnäha tähtsusetutest hetkedest, mis ometi määravad omal moel meie tuleviku, liigub liueldes ja väreledes imelise lõpplahenduse poole, mis meid üdini läbi raputab.

4. «Dorian Gray portree» Oscar Wilde