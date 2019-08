Kui soovid elus edukas olla, siis tee tutvust nende raamatutega

1. «Kiire ja aeglane mõtlemine» Daniel Kahneman

Kuidas toimuvad inimese mõtteprotsessid? Kuidas sünnivad mõtted, valikud ja otsused, mis meid enim mõjutab? Autori teooria järgi suunavad mõtlemist kaks konkureerivat süsteemi, millest üks on kiire ja kogemustele tuginev ning teine on aeglane ning analüütiline. «Kiire ja aeglane mõtlemine» on üks viimaste aastate müüdumaid ja kõneldumaid aimeraamatuid kogu maailmas, mis kirjeldab populaarses vormis haaravalt inimeste mõttetegevust ning võtab kokku maailma ühe mõjukaima psühholoogi Daniel Kahnemani elutöö. Autor pälvis 2002. aastal Nobeli majanduspreemia.

2. «Kui hingusest saab õhk» Paul Kalanithi

Kui 36-aastase Paul Kalanithi kümne aasta pikkused neurokirurgiaõpingud olid lõpusirgel, diagnoositi tal neljanda staadiumi kopsuvähk. Eile oli ta arst, kelle töö oli raskelt haigeid ravida, täna on ta oma elu nimel võitlev patsient. Paul Kalanithi hingepuudutav mälestusteraamat jäädvustab loo, kuidas naiivsest arstitudengist saab lootustandev neurokirurg, kes juhatab patsiente nende haiguse sügavama mõistmise poole, ja seejärel patsient, keda ootab vastasseis omaenda surelikkusega. Raamatu eessõna on kirjutanud tunnustatud arst ja kirjanik Abraham Verghese, kes meenutab südamlikult kohtumisi Paul Kalanithiga. Eestikeelset väljaannet saadab ka autori ametivenna, Põhja-Eesti Regionaalhaigla neurokirurgi Kahro Talli mõtisklus raamatu ja selles käsitletavate teemade kohta. «See on jõuline ja liigutav lugu, kuidas noorukist saab Arst ja Kirurg suure algustähega ning kuidas haigus muudab ta tavaliseks inimeseks.» Kahro Tall MD, neurokirurg.

3. «Jala jälg. Nike algust meenutab selle looja» Phil Knight