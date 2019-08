Kuku raadio selle nädala raamat on Sven-Erik Enno «Välk ja pauk», kirjastuselt Argo.

«Välk ja pauk» on esimene eestikeelne populaarteaduslik teos äikesest, see on mõeldud laiale lugejaskonnale ega eelda erialaseid eelteadmisi.