Südamliku sõnumiga lustakas lasteraamatus lähevad Robin ja issi seiklema. Mõlemad on väga põnevil ja panevad kirja kõik asjad, mida plaanivad teha.

Siis aga läheb kõik nässu! Issi unustab rahakoti koju ja Robin kardab, et päev on rikutud. Kuid äkki õnnestub neil ikkagi veeta koos imeline päev? Selgub, et selleks pole vaja muud kui kujutlusvõimet ja teineteise seltsi.