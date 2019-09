Raamatusoovitus: kuidas armastust läbi multiversumite taga ajada

Lähitulevik siin ja teistes dimensioonides, California/London/Peterburi. Marguerite on üsna harilik teismeline tüdruk, kes armastab maalida ning tahab minna ülikooli kunsti õppima. Tema vanemad on aga hiilgavad teadlased, kelle leiutatud Tulilind võimaldab reisida multiversumite vahel. Neid abistavad tudengid Paul ja Theo on saanud juba peaaegu pereliikmeteks. Kõik on tore, kuni Marguerite'i isa autol pidurivoolikud läbi lõigatakse ja mees jõevoogudes kadunuks jääb. Samal ajal hävitab Paul kõik andmed nende teadustöö kohta ning põgeneb koos Tulilinnuga teise maailma. Theo on alles hoidnud kaks prototüüpi ning plaanib talle järgneda ja kätte maksta. Muidugi ühineb Marguerite temaga. Igas dimensioonis avastavad nad teistsuguste valikute mõjul sündinud versiooni iseendast. Peagi saab metsikust kättemaksujahist aga hoopis millegi muu taga ajamine.

«Sinu tuhat palet» algab tormakalt: on toimunud mõrv ja kahtlusalune põgeneb teise dimensiooni. Ometi ei suuda raamat kohe endasse haarata, sest tegelased jäävad emotsionaalselt kaugeks. Ma ei leinanud kadunut ning mind ei huvitanud ka Marguerite'i segased tunded kahe kuti vastu.

Armastus oli romaani sisse toodud veidi kipakalt. Kuna Marguerite on Theot ja Pauli tundunud kauem kui lugeja, siis on tal juba enne raamatu algust nende vastu tunded olemas. Probleem on aga selles, et kokkupuuted, mis tunded tekitasid, toimusid lehtedelt väljas ja tüdruku meenutused minevikust ei muutnud kumbagi kutti sugugi sümpaatsemaks. Puudu jäi armastuse arenemisest loo kulgemise käigus. Teine pool romaanist parandab selle vea. Lõpuks näeb tegelaste vahetut suhtlust ning siis tekib nendega ka side. Kui siis keegi ära suri, tekitas see juba mingit emotsiooni.

Ma ei ole ammu lugenud raamatuid, kus esineks armukolmnurk, nii et see väga tüütavana ei mõjunud. Pigem intrigeeris mind, kuidas teises maailmas oma teiste minadega suheldes armukolmnurgast sai armunelinurk ja siis juba viisnurk jne. Ühe maailma Paul ei olnud ju sama kui teise maailma Paul. Teine huvitav kontseptsioon oli saatus, mis samad indiviidid erinevates multiversumites üha uuesti ja uuesti kokku tõi.