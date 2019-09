Stockholmis leitakse tundmatu kerjuse surnukeha. Kes oli see kummaline mees ja mida ta teadis Rootsi valitsuse koledatest saladustest? Mikael Blomkvist palub uurimisel Lisbeth Salanderi abi, kuid Lisbeth on Moskvas. Ta on otsustanud: ta ei ole enam tagaaetav. Edaspidi on tema see, kes jahti peab. Millenniumi-sarja suur finaal seob poliitilised skandaalid ja võimumängud ühte DNA-uuringute, Himaalaja-ekspeditsioonide ja organiseeritud netivihaga, mille juured viivad Vene trollivabrikutesse. Loeb Rando Tammik.