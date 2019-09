Ajaloolane Margus Laidre avaldas eseekogumiku

Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamm: «Margus Laidre on inimolu mõtestajana võrdlemisi haruldasel positsioonil: ühelt poolt kahe jalaga rahvusvahelises poliitikas, pikaaegse diplomaadina hästi kursis maailma arengutega; teiselt poolt mõtetega ajaloos, kogenud õpetlasena sügavalt informeeritud Euroopa ajaloo keerdkäikudest. «Aja lugu ja inimese aeg» on varem mitu monograafiat avaldanud autori esimene esseekogumik, mis pakub korraga nii laiemat vaadet Eesti ajaloole kui ka tähelepanekuid kiiresti muutuvast maailmast. Raamatu lisaväärtuseks on, et Laidre kirjutab - ja nauditavalt! - mitte ainult sellest, mida ta on lugenud, vaid ka sellest, mida ta on kogenud, eriti suursaadikuna Rootsis, Soomes ja Venemaal,» soovitab Tamm kõigil raamatut lugeda.