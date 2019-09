Mart Kivastik esitleb oma uut romaani «Taevatrepp»

Viimsel hingetõmbel usaldab Uule tema kunstnikust sõber Georg saladuse, kuidas käia minevikus. Uu on insener ja imedesse ei usu, aga trikk toimib! Minevikus on mõnus, igavene suvi ja Procol Harum, pikad juuksed, tüdrukud ja Jenkki näts. Päriselus on sügis, sõbrad kiilakad ja kibestunud, tüdrukud abielus ja isa, kes vanasti oli spordimees, põeb Alzheimerit. Miski ei kisu siia tagasi. Lõpuks peab Uu siiski otsustama, kuhu jääda või kuidas üldse.

Esitlusel loeb katkendeid raamatust näitleja Andres Dvinjaninov, autorit usutleb maastikuarhitekt Karin Bachmann.

Raamatu «Taevatrepp» toimetaja on Margit Kuusk, kujundaja ja küljendaja Heiki Kähr. Raamatu on välja andnud kirjastus Väike Öömuusika. Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.